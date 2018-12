Vico Equense. Chef stellati, maestri pizzaioli e la scuola, tutti insieme per un grande obiettivo: unire le forze per raccogliere fondi da destinare all’Istituto Comprensivo Costiero “Pascoli–Scarlatti” per l’acquisto di un sistema di allarme e videosorveglianza all’avanguardia dopo il furto perpetrato ai danni della platea scolastica al plesso Scarlatti nella notte tra il 5 e il 6 dicembre con l’asportazione di apparati di informatica come i notebook da tutte le classi.

L’iniziativa si chiama “Il nostro futuro non si tocca” e si è svolta stamattina in piazzale Giancarlo Siani ma continuerà anche stasera dalle ore 17 alle ore 22. Un evento messo sù dalla scuola diretta dalla Preside prof.ssa Debora Adrianopoli e dal sindaco Andrea Buonocore. Un’iniziativa che fa seguito all’acquisto di 20 PC da parte dell’amministrazione comunale. Testimonial della giornata di solidarietà gli chef stellati Gennaro Esposito e Peppe Guida, insieme ai pizzaioli dell’Associazione “Pizza a Vico” e alla collaborazione dei ragazzi dell’Istituto Alberghiero “Francesco De Gennaro” del Preside prof. Salvador Tufano.

Zeppole preparate con la cura della famosa “Nonna Rosa” dell’osteria omonima gestita dal figlio lo chef stellato Peppe Guida, la Pizza preparata dai maestri pizzaioli Vicani dell’Associazione Pizza a Vico con ingredienti a km 0 e pomodorini Gustarosso (con il San Marzano DOP) e la pasta e patate cucinata dallo chef pluristellato Gennarino Esposito della Torre del Saracino. Con i biglietti al costo di 10 euro potrete assaporare queste tre prelibatezze oltre acqua.

Dalle ore 17 le zeppole di Nonna Rosa

Dalle 19 alle 22 una specialità a sorpresa dello chef Gennaro Esposito e tanta pizza dall’Associazione “Pizza a Vico”.

Nello scenario per l’inizio della Caccia al Tesoro “VICaccia”, accorrete tutti numerosi: oltre a fare un grande gesto di solidarietà per il nostro territorio, metterete in “salvo” il futuro dei nostri giovani!