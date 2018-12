Inaugurata oggi pomeriggio nella chiesa della Santissima Annunziata di Vico Equense, alla presenza del sindaco Andrea Buonocore, dell’assessore Lucia Vanacore, dell’arcivescovo Francesco Alfano, del parroco della chiesa della Santissima Trinità a Napoli e docente di teologia don Gennaro Matino e del presidente dell’associazione dell’arte e del presepe di Castellammare di Stabia Massimiliano Greco, la mostra del presepe napoletano nel centro storico, iniziativa a cura del Comune in collaborazione con don Ciro Esposito, parroco della Chiesa dei Santi Ciro e Giovanni, l’associazione stabiese dell’arte del presepe e l’arciconfraternita dell’Assunta di Vico Equense. “Questa mostra rappresenta la punta di diamante del nostro cartellone natalizio”, ha sottolineato il Primo cittadino nel suo intervento di saluto. Molti gli elaborati di pregevole fattura proposti al pubblico, che è stato allietato anche dalla musica di Franco e Raffaele Cecere. “Uno dei modi più semplici – ha detto don Gennaro Matino – ma allo stesso tempo più accattivanti di raccontare il Natale è il presepe: di fronte ad esso, sempre nei secoli che si sono succeduti, le genti “restajeno ‘ncantate a boccapierte”, a bocca aperta, come l’intera umanità di fronte alla gioia di un Dio che si fa Bambino per la nostra salvezza”. L’esposizione, che potrà essere vistata tutti i weekend (festivi e prefestivi), dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.30.