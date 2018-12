Vico Equense: Doppia Festa in casa Di Palma, Laurea di Sara e i 50 anni di mamma Maria

Due traguardi importanti quelli raggiunti a casa Di Palma, famiglia di uno dei nostri giornalisti, Enrico.

Grande festa per la Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria (futura insegnante) di Sara, la sorella, e per il cinquantesimo compleanno di mamma Maria, che hanno festeggiato nello stesso giorno.

L’augurio di Enrico su Facebook: “Nel giorno del traguardo del 50esimo compleanno, mamma non ha voluto nessun festeggiamento: “niente, dobbiamo soltanto festeggiare Sara!”. E così è stato, il suo regalo è stata la Laurea di mia sorella, ma non posso non sottolineare la fortuna di avere una mamma così speciale come lei. Non potevo chiedere di meglio. Grazie di esistere! Auguri alle mie donne di casa!”

Enrico tanti auguri (doppi in questo caso) alle tue dolci sorella e mamma per questi traguardi così importanti dai tuoi colleghi di Positanonews!