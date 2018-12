Vico Equense. Chef e Pizzaioli in Piazza per comprare impianto di videosorveglianza ed allarme all’I.C. Costiero

Vico Equense. Venerdì 28 dicembre 2018, dalle ore 11 alle ore 15 e dalle ore 17 alle ore 22, in piazzale Giancarlo Siani a Vico Equense, chef e pizzaioli si metteranno ai fornelli per l’evento benefico “Il nostro futuro non si tocca”.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale e dall’Istituto Comprensivo Costiero e servirà a raccogliere fondi necessari per l’acquisto di un impianto di videosorveglianza e allarme. “Scuola e Amministrazione unite da uno stesso obiettivo”, dichiara il Sindaco Andrea Buonocore.

Testimonial della giornata di solidarietà gli chef stellati Gennaro Esposito e Peppe Guida, insieme con loro i pizzaioli dell’Associazione “Pizza a Vico”. Il fine è proteggere la scuola, dopo il furto delle attrezzature informatiche avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 dicembre scorso al plesso Scarlatti di Largo dei Tigli. L’amministrazione ha già acquistato e consegnato 20 PC con i fondi di Pizza a Vico.

“Questo bellissimo gesto – ha rilevato la dirigente scolastica Debora Adrianopoli – aiuta a considerare il triste evento solo un ricordo da cancellare in fretta e invoglia tutti a superare quel clima di scetticismo e rassegnazione che inevitabilmente ci circonda quando assistiamo alla spudoratezza di gesti così ignobili”. I ragazzi al ritorno dalle festività natalizie potranno riprendere regolarmente le lezioni con i nuovi computer acquistati.

“Ora, serve proteggere le attrezzature informatiche – afferma il Sindaco Buonocore – con un sistema di allarme e videosorveglianza. Sono certo che la generosità dei cittadini non mancherà!”.

Uff. Stampa Città di Vico Equense