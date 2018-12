Vico Equense. Ripiantumazione del verde pubblico, incremento della raccolta differenziata con nuove attrezzature e materiali e miglioramento dell’Isola Ecologica di via Raspolo su impegno dei consiglieri di maggioranza con l’arrivo dei fondi dalla Città metropolitana, circa 309mila euro.

La lista di maggioranza insieme all’amministrazione comunale, con la richiesta di questa somma, ha risposto a tre avvisi pubblici della Città metropolitana di Napoli per interventi legati all’incremento di aree verdi, alla messa in dimora e piantumazione di nuovi alberi (192mila euro), lavori nel centro di raccolta rifiuti di via Raspolo a Massaquano (50mila euro), e per l’acquisto di spazzatrici, attrezzature e automezzi per lo sviluppo e all’incremento della raccolta differenziata (67mila euro). Risorse economiche che puntano a migliorare l’immagine della città.