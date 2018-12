Vico Equense, ancora disagi in via Boza: un’altra auto si incastra nel vicolo! – FOTO

Non è la prima volta e se si continuerà senza fare qualcosa non sarà neanche l’ultima. Via Boza a Vico Equense, zona Fornacelle, diventa spesso un piccolo incubo per i non residenti che si aggirano per le strade del comune sorrentino col in navigatore. La strada in questione, infatti, è molto stretta e di conseguenza non tutti i veicoli riescono a passarci.

Un’altra automobile è rimasta incastrata nel vicoletto sopracitato e così continua la lotta da parte dei residenti e di “Giovani Liberi”, associazione di Fornacelle che ha segnalato diverse volte questa situazione all’amministrazione comunale. Difatti basterebbe porre un cartello all’inizio della strada per avvisare gli automobilisti circa la larghezza massima consentita. Da avvertire, oltretutto, sarebbe anche il gestore di servizi satellitari, visto che il problema viene il più delle volte dai navigatori che indicano come percorribile e senza alcun avviso la strada.