Viabilità a Ravello: Un Capodanno senza semafori e con traffico in tilt

Traffico in Tirt a Ravello: Anche questa mattina, a causa della disattivazione dell’impianto semaforico, che regola la viabilità nel tratto più stretto della strada provinciale ex 373, da Cigliano a Civita, il traffico è andato inevitabilmente in blocco in entrambe le direzioni, provocando non pochi disagi. Che dire.. oggi, ultimo giorno dell’anno, c’era da riservare, da parte del Comune, maggiore attenzione alla cabina di regia di Piazza Fontana moresca dopo i primi disagi registrati nella giornata di ieri, in mancanza della presenza del comandante della Polizia Locale.

Colonne di auto in entrambi i sensi di marcia che aumentano gradualmente, un vero e proprio incubo sia per i numerosi turisti che avevano pensato bene di trascorrere il Capodanno a Ravello e Scala, sia per i residenti che si ritrovano imbottigliati nel traffico.

«E’ stata un’impresa arrivare fin qui stamattina, questi disagi non sono accettabili in un paese come Ravello». E’ lo sfogo di una turista al titolare di un bar di piazza Vescovado.

«A questo si aggiungono anche i problemi di parcheggio». Da ieri mattina, infatti, due delle tre piazzole del parcheggio principale di piazza Vescovado sono state chiuse per consentire il montaggio degli impianti per lo spettacolo pirotecnico di stanotte.