Viabilità a Ravello: Un Capodanno senza semafori e con traffico in tilt. Lavoro eccezionale della polizia municipale

Traffico in Tilt a Ravello: questa mattina, a causa della disattivazione dell’impianto semaforico, che regola la viabilità nel tratto più stretto della strada provinciale ex 373, da Cigliano a Civita, il traffico è andato inevitabilmente in blocco in entrambe le direzioni, provocando non pochi disagi anche per due delle tre piazzole del parcheggio principale di piazza Vescovado sono state chiuse per consentire il montaggio degli impianti per lo spettacolo pirotecnico di stanotte. Ma la cosa è stata risolta nel migliore dei modi grazie ad un lavoro eccezionale della polizia municipale e alla presenza dell’amministrazione comunque l’afflusso turistico sta a dimostrare che gli eventi hanno avuto successo e che Ravello è al top in Campania e nel Sud Italia come meta attrattiva. In serata straordinario successo degli eventi dell’amministrazione con la Fondazione Ravello.