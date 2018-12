Viabilità, completamente riaperta la Meta-Amalfi: presto l’ok al passaggio dei pullman?

Penisola Sorrentina. Una notizia che farà felici in molti. Stando a quanto abbiamo potuto riscontrare personalmente, sembra che sia stata completamente riaperta la famosa “Meta-Amalfi“, un tratto di strada che era soggetto a lavori da oltre un anno e mezzo a la cui chiusura, prima totale e poi parziale, ha creato non pochi disagi.

I lavori sembravano infiniti: subito dopo l’incrocio per Trinità, la strada era difatti impraticabile in senso alternato. Oltretutto, avevamo segnalato i numerosi incivili che percorrevano questa strada senza tener conto della segnaletica (che permetteva la viabilità solo ai mezzi piccoli e solo in direzione Meta) facendo tutto l’opposto.

Tutto riaperto, ora, quindi e si attende una decisione fondamentale, ovvero quando verrà riaperta la strada al transito dei pullman: probabile che si attenda di sistemare e ottimizzare il manto stradale, il quale risulta ancora non regolare. Ciò darebbe sicuramente una boccata d’ossigeno alla viabilità, visto che i pullman erano costretti a passare lungo il Corso Italia a Meta.