Vesuvio: Terremoto in zone vesiviane – Nuova scossa in tempo reale

Da qualche giorno a questa parte il Vesuvio sembra essersi stancato di riposare. Diverse sono state le scosse avvertite dai monitoraggi continui del centro INGV OV.

Quella di stamattina ha preoccupato in molti. La scossa infatti ha allertato la protezione civile con il suo magnuituto 3.0, un grado di potenza che non si avvertiva da molti anni nelle zone vesuviane.

Un mini-terremoto, ma la profondità bassissima ha fatto sì che la scossa venisse avvertita chiaramente dalla popolazione alle pendici del Vesuvio. La scossa è stata registrata dall’Osservatorio Vesuviano alle 11.10 di oggi. Gente in strada in molti paesi, da San Sebastiano a San Giuseppe e allarme anche a Napoli dove la popolazione ha avvertito il sisma sprattutto nei quartieri orientali. Al momento non vengono segnalati danni a persone o cose.

Cliccando qui potrete seguire in tempo reale l’andamento delle scosse.

Cliccando qui invece trovi il bollettino ufficiale delle ultime 24 ore.