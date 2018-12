Sorrento, in località Priora vendesi casolare colonico panoramicissimo di 300 mq su tre livelli+sottotetto con annesse stalle di 50 mq e altro stabile rinnovato di 200 mq con annesso giardino coltivato a uliveto, limoneto, e aranceto di 15.000 mq. Accesso carrabile. Ottimo per attività turistica. Prezzo 1.500.000,00 trattabili Per info e appuntamenti chiama allo 0818788600 o al 3382796034