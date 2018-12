Vallefuoco al Costa d’Amalfi, innesti e uscite in casa San Vito Positano

Positano. Davide Vallefuoco si accasa con il Costa d’Amalfi. Il roccioso difensore, con una lunga militanza con il San Vito Positano è stato presentato sui social, dopo una grande attesa che è stata creata sul canali del club azzurro. Il calciatore, dopo essere stato “scaricato” dal club, ha lasciato un messaggio in cui si è detto deluso, dal trattamento riservatogli dalla società giallorossa.

Nella nota ufficiale del San Vito Positano, gli altri calciatori in uscita sono Giuseppe Greco (classe ’99) ed Esposito Aniello. Nei giorni scorsi sono stati invece annunciati oltre all’acquisto di Gerardo De Biase (attaccante già a segno con il Valdiano), il passaggio Cobbin Mahamydy Futa Terminiello, centrocampista classe ’91 ex Polisportiva Santa Maria Cilento e Sporting Fulgor (Serie D) e Domenico Fammiano, centrocampista classe ’99 ex Puteolana e Afragolese.