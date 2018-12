Piano di Sorrento. La situazione caos e traffico d’estate e durante le festività è sempre un tasto dolente qui in Penisola.

Come vi mostriamo dalla foto, ancora una volta, il Corso Italia è completamente paralizzato dal traffico, per cui vi consigliamo di evitarlo almeno per il momento. La situazione al Corso Italia dovrebbe potersi sbloccare più tardi, ma per ora risulta totalmente inaccessibile, dunque per non rimanere bloccati ore e ore nel traffico vi suggeriamo un percorso alternativo.

Per chi arriva da Meta o Vico Equense e deve arrivare a Piano, il nostro consiglio è quello di parcheggiare l’autovettura nei pressi di Meta e arrivare a piedi fino a Piano.

Per chi ha urgenza di arrivare in direzione Sorrento, consigliamo di utilizzare percorsi alternativi, quindi o proseguire per via Caracciolo o di utilizzare il treno, mezzo, in questo caso, più sicuro e veloce.

Ma le situazioni di disagio sono sempre di più. Chi frequenta via Carlo Amalfi sia la mattina che il pomeriggio per tornare a casa o per andare a lavoro, sa che è infrequentabile durante gli orari di punta scolastici; la situazione auto qui è veramente ingestibile: le auto sono parcheggiate sui marciapiedi, intralciano la carreggiata e il traffico tra le 8.30 e le 9.30 e tra le 15 e le 16 è assurdo.

Ormai qui in Penisola ci sono troppe autovetture, mezzo che viene utilizzato persino per arrivare al supermercato di fronte casa. I vigili urbani dovrebbero intevenire e cercare di risolvere questo problema, soprattutto negli orari di punta, quando il traffico è veramente tanto.