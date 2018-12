ULTIM’ORA A META SUL CONCORSO NCC SPUNTANO STRANEZZE. ECCO QUALI

Non c’è pace per i concorsi NCC in Penisola Sorrentina. Insomma un posto per il Noleggio Con Conducente in queste zone turistiche significa avere uno stipendio quasi assicurato e quindi fa gola a molti, ma escono fuori molti retroscena che dovrebbero far pensare bene all’amministrazione di Tito di far qualche intervento sulla graduatoria. Pare che un paio di partecipanti, fra i 17 ammessi, abbia già una licenza di TAXI, mentre si potrebbe anche verificare il caso di titoli fotocopia e non corretti come è capitato a Sorrento. Una vicenda molto delicata visto che siamo proprio alle soglie delle elezioni che si terranno l’anno prossimo e che meriterebbe perlomeno una verifica