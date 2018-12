Tromba d’aria nel Golfo di Napoli sospesi i collegamenti per Capri. Pioggia su Amalfi e Sorrento , le coste della Campania, fra Salerno e Napoli, di cui ci occupiamo sono alle prese da un’ondata di mal tempo in tutti i sensi..

Onde alte oltre tre metri e vento forte di ponente hanno provocato da questo pomeriggio la sospensione totale dei collegamenti marittimi tra Capri e la terraferma. È la seconda volta che accade in due giorni. Già ieri sera le corse erano state interrotte, poi questa mattina il miglioramento delle condizioni meteomarine aveva consentito la ripresa delle partenze. Nel pomeriggio, quindi, nuovo stop totale sia ai mezzi veloci che alle navi. Ultima partenza da Napoli alle 12,40, ultima corsa da Capri alle 15.35. A seguire il fermo totale. Capri di nuovo isolata.