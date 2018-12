Tre punti esterni da primato per il Vico Equense

Battuta la Torrese e primo posto in classifica ed appaia Sant’Antonio Abate

Vittoria esterna da primato in casa della Torrese del Vico Equense. Un successo all’inglese, con un gol per tempo, che ha permesso agli azzurro-oro di agganciare il Sant’Antonio Abate al primo posto della classifica. Quinta vittoria consecutiva per gli azzurro-oro dopo la sconfitta rimediata nello scontro diretto e ora massima concentrazione verso il match in casa del Poggiomarino. Spano ha scelto Imperato come terzino destro per poter sfruttare il rientro di Ciro Porzio nel tridente offensivo. A lui compito di ispirare Borrelli e Varriale. Per il resto, solito undici delle ultime partite. Prima occasione Vico al 5′ con Varriale lanciato sul filo del fuorigioco, il suo assist però non viene raccolto. Bravi i torresi ad abbassare il ritmo della gara e a costringere gli ospiti a molto gioco orizzontale. Così serve un errore, clamoroso, della difesa di casa per permettere a Varriale al 40′ di portare avanti i suoi. Passaggio morbido all’indietro di Monile per Saggese che si fa contrastare il rilancio da Varriale con il pallone che scivola lento in rete.

OCCASIONI

Due cambi in avvio di ripresa per Manzo ma prima chance ancora per Varriale su assist di Arenella, debole il destro del centravanti vicano che pure al 5′, su azione d’angolo, sciupa da buona posizione. Varriale si riscatta al 9′ servendo a Porzio l’assist per il raddoppio, pregevole il mancino in diagonale del fantasista del Vico. A quel punto la squadra di Spano ha cercato di gestire il risultato, complice l’espulsione di Monile per un falla ciò ai danni di a Coppola, ed ha sfiorato il tris con Arenella (bella parata del portiere Saggese) e Porzio (tiro dalla distanza di poco fuori). Poi il Vico addormenta la gara con un orecchio a quanto stava accadendo a Ischia, con il Sant’ Antonio agganciato in vetta dai vicani in virtù della sconfitta sull’isola.

CAMPIONATO PROMOZIONE 2018/19 – GIRONE B – 15^ GIORNATA

TORRESE – VICO EQUENSE 0-2

Golas: 40’pt Varriale; 9’st porzio.

TORRESE: Saggese A, Oliva (35’st Salvatore), Monile, Ferri (1’st Scala), Gaglione, Pepe, Tammaro (1’st Fontana), Saggese F (17’st Lauro), Battipaglia, Di Pietro (23’st Russo), Borriello.

Allen: Manzo.

VICO EQUENSE: Navarra, Imperato V, Staiano, Coppola (49’st D gennaro), Raganati, Gargilo, Arenella, Correale,(35’st Mozzilllo), Borrelli, Porzio (26’p D’Urso). Allen: Spano.

Arbitro: Vincenzo Oliva di Nocera Inferiore

Assistenti: Harley De Martino (Napoli) – Giuseppe Peluso (Nola).

Espulso: Monile (T) al 15′ s.t.

Ammoniti: Saggese, Monile (T), Borrelli (V). Recuperi: 2′ p.t., 4′ s.t.

Note: giornata serena, erba sintetica buona, spettatori 150 circa.

