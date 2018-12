Tramonti. L’arte dei presepi artigianali e artistici, rende ancora più magiche le giornate nelle festività natalizie in Costiera Amalfitana. Ci sono persone laboriose, che dedicano il proprio tempo libero per costruire qualcosa di unico, che rappresenta la Sacra scena della nascita di Gesù. Resistono ancora a Tramonti, piccole ma affiatate aggregazioni che cercano di portare avanti con propri mezzi, questa importante tradizione. Purtroppo in quel di Gete, nella chiesa San Michele Arcangelo, stanno avvenendo degli episodi spiacevoli, in cui i presepisti trovano sabotati i cavi utili per l’illuminazione nelle case: un vero scempio per chi dedica diverse ore, anche in queste fredde sere, per realizzare qualcosa di bello e amato da grandi e piccini.

Lunedì e poi ieri sera sono stati trovati i cavi tranciati, dopo che erano stati ricollegati la prima serata. Non si sa chi è l’artefice di questi increscioso episodio, che avviene tra le Sante mura di una parrocchia. La delusione sta segnando soprattutto i più piccoli, che si stanno avvicinando all’arte del presepe. Teodoro Giunchiglia, giovane di Gete che collabora da diversi anni per la realizzazione del presepe in chiesa, attraverso Facebook ha comunicato il proprio sdegno e quello del gruppo presepiale (post sopra). Noi di Positanonews, sostenendo lo spirito che muove tale Tradizione Sacra e artistica, siamo solidali al gruppo di Gete, invitandoli a perseverare nel loro lavoro. (Nelle foto alcuni presepi delle scorse annate)