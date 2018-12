Tramonti: Raikkonen autografa la Testarossa di Apicella

Kimi Raikkonen saluta Maranello e anche i tanti amici che nella terra della Ferrari non gli hanno fatto mancare calore e affetto, tra cui Lello Apicella, proprietario del Ristorante Smeraldo ubicato a poche centinaia di metri dalla casa del cavallino rampante. Ed è qui che ieri il pilota finlandese prima del suo addio alla terra dei motori si è recato dopo la convention di Natale svoltasi nell’azienda fondata dal Drake.

Kimi, che è stato più volte allo Smeraldo per gustare la straordinaria «Ferrari delle pizze» realizzata col metodo Tramonti (anche insieme all’ormai ex compagno di scuderia Sebastian Vettel), è corso a salutare l’amico Lello che come è ormai nel suo stile ha riservato al campione finlandese una sorpresa.

A Kimi, infatti, Apicella ha consegnato una targa ricordo con su scritto: «To Kimi Raikkonen with esteem and gratitude».

Il campione finlandese, che dal prossimo anno sarà Alfa Romeo Sauber dove farà coppia con Antonio Giovinazzi, ha poi autografato la Ferrari Testarossa di Lello Apicella che sulla carena presenta una serie di firme con cui si testimonia il passaggio dei piloti di Maranello nel tempio della pizza di Tramonti nella terra dei motori.

Kimi Raikkonen, prima della sosta al Ristorante Smeraldo, aveva salutato la famiglia rossa con cui ha condiviso otto anni (2007-2009/2014-2018) della sua carriera.