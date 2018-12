Tramonti. Il piccolo Roberto D’Auria protagonista di uno spot pubblicitario – Video

Tramonti. Il piccolo Roberto D’Auria, di appena 8 anni è il protagonista di uno spot pubblicitario dell’azienda bavarese Bayernland, che produce prodotti caseari e formaggi. Roberto è figlio di una coppia originaria di Tramonti ma che da circa dieci anni vive lavora originario in provincia di Brescia, per la precisione a Palazzo sull’Oglio. I nonni e gli zii del piccolo vivono tra Tramonti e Ravello e per loro il nipotino è diventato un motivo di orgoglio. Roberto è stato già chiamato per dei nuovi provini che si svolgeranno all’inizio del nuovo anno e sicuramente lo rivedremo presto sul piccolo schermo.