Traffico sul Corso Italia in direzione Sorrento. Consigliamo di percorrere strade alternative

Traffico in penisola sorrentina. Lunga coda di auto nel tratto di Corso Italia tra Piano di Sorrento e Sorrento. A causa dei forti rallentamenti per percorrere i pochi chilometri che dividono le due città occorre quasi un’ora. Purtroppo questi sono giorni di pienone ed il problema traffico, che comunque affligge la penisola sorrentina durante tutto l’anno, si intensifica ancor di più creando non pochi disagi ai tanti cittadini. E’ consigliabile, per raggiungere Sorrento, percorrere strade alternative se non si vuol rimanere imbottigliati nel traffico di queste ore.