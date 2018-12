Toto-allenatore, le ultime sul nuovo tecnico della Salernitana

Oggi pomeriggio è previsto il summit tra Lotito, Mezzaroma e Fabiani per la scelta dell’allenatore che dovrà prendere il posto di Stefano Colantuono, dimessosi ieri dall’incarico. Il telefono del dg granata ieri e anche stamattina è stato bollente: diversi gli allenatori contattati, ma quello dal profilo giusto è ancora da valutare. Gregucci è solo uno dei nomi e gode tra l’altro della stima del co-patron Mezzaroma, che lo vedrebbe bene ancora una volta in sella alla Salernitana. Calori è un altro tecnico che potrebbe rispondere al profilo richiesto, ma ci sono diverse perplessità nell’ambito della tifioseria per alcune problematiche riguardanti l’ultimo campionato di Serie A disputato dai granata. Tra gli altri saranno valutati oggi Aglietti e qualche altro trainer (ma i nomi sono quelli che circolano), con una sorpresa che è sempre da prendere in considerazione. La sorpresa non sarà Delio Rossi: indiscrezioni che provengono da Roma, lasciano intuire che alcune dichiarazioni del tecnico rilasciate nei giorni scorsi a proposito di un suo eventuale ritorno a Foggia, incideranno negativamente nella scelta.