TORRESI IN VETTA AL GIRONE C IL SAVOIA C’E’

Con la sedicesima giornata di andata (18ª nei gironi E, F e G) si chiude oggi il tour de force con tutte le squadre di Serie D tre volte in campo in sette giorni. Ieri già due anticipi, oggi le restanti ottantadue partite, inizio ore 14,30.

ANTICIPI. Due colpi esterni negli anticipi di ieri: il Lanusei nel girone G ha battuto il Budoni con un gol di Bernardotto siglato a inizio gara. Con i tre punti conquistati la squadra di Gardini è al primo posto da sola: oggi la risposta del Trastevere che gioca il derby contro il Flaminia. Nel girone H, sul neutro del “Vallefuoco” di Mugnano, il Savoia si è imposto al Granata (leggi Ercolanese). La squadra granata era andata in vantaggio con Sozio, ma poi i bianchi di Torre Annunziata hanno pareggiato con Poziello allo scadere del primo tempo e poi sorpassato al 16’ della ripresa con Rekik.

da non perdere. Il Matelica, capolista del girone F, oggi ospita il Campobasso a caccia di punti salvezza. La squadra molisana è stata rinnovata profondamente in questa sezione di mercato.

VARIAZIONI DI ORARIO E DI CAMPO. Ore 15: Casale-U. San Remo (A), Fezzanese-Pro Dronero (A), Nardò-Fasano (H) e Picerno-Audace Cerignola (H). E sempre nel girone H Gravina-Fidels Andria avrà inizio alle 15.30. Due le gare a porte chiuse: Classe-Axys Zola nel girone D e Gela-Castrovillari (I).

Quattro le variazioni di campo: Trestina- Prato (E) al “Bernicchi” di Città di Castello; Viareggio-Gavorrano (E) al “Necchi Balloni” di Forte dei Marmi; O. Agnonese-Montegiorgio (F) all’ “Acquasantianni” di Trivento e Ghivizzano-San Donato Tavarnelle (E) al “Porta Elisa” di Lucca.

ALLENATORI. Fra i tecnici all’esordio Luca Colombo con lo Stresa, Carlo Cotroneo con il Ladispoli, Alessandro Pellicori con il Locri e Manuel Milanesio con la Sancataldese.

MERCATO

ACR MESSINA, DUE RINFORZI (ant.gal.) In serie D si è chiusa la seconda fase del calciomercato. Al Sanremo il centravanti Tommaso Lella (30) dal Lecco. Per la Lavagnese il difensore Federico Botteghin (18) in prestito dal Ligorna, il centrocampista Gianmarco Basso (19) in prestito dal Finale e l’attaccante Mostafa El Khayari (22) dal Sestri Levante. Al Pomigliano i difensori Francesco Ferraro (18) dall’Afragolese e Adamo Pianese (19) dalla Sarnese, i centrocampisti Giovanni Liberti (22) dal Corigliano e Raffaele Poziello (30) dal Gragnano, entrambi già in passato tra le fila della squadra granata, l’attaccante Alessio Romanazzo (19) dal Fasano.

Per il Rotonda il difensore Davide Alivernini (20) dal Città di Palombara, il centrocampista Valerio Tucci (19) dalla Primavera della Salernitana, gli esterni d’attacco Antonio Illiano (18) dal Budoni, Michele Talia (20) dal Gragnano e Modesto Valeriani (27) ex Piombino. Al Fasano l’attaccante Salvatore Lillo (27) dall’Aprilia Racing. Per il Roccella il difensore Vito Colaianni (21) dal Milano City. All’Acr Messina i centrocampisti Alessio Amadio (19) dalla Paganese e Andrea Selvaggio (22) ex Viterbese, Racing Roma, Fc Partizani.

Fonte:corrieredellosport