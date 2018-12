Torre del Greco. Tesserino onorario di giornalista a Giovanni Battiloro, deceduto nel crollo del Ponte Morandi a Genova

Torre del Greco. Carlo Verna, presidente dell’Ordine dei Giornalisti, ha dichiarato la sua intenzione di rilasciare il tesserino onorario a Giovanni Battiloro, il giovane deceduto tragicamente lo scorso 14 agosto nel crollo del Ponte Morandi a Genova. Un secondo tesserino onorario sarà rilasciato ad Antonio Megalizzi, il giornalista ucciso nell’attentato avvenuto a Stasburgo lo scorso 11 dicembre. Entrambi i giovani amavano la professione di giornalista e stavano per conseguire il tanto desiderato tesserino. Giovanni Battiloro è una delle quattro vittime che persero la vita nella tragedia di Genova, con lui c’erano anche Matteo Bertonati, Gerardo Esposito ed Antonio Stanzione. Insieme si stavano recando in Francia per trascorrere le vacanze.