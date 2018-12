Tentata violenza sessuale a due studentesse a Nocera, prof rischia processo Secondo quanto riporta Il Mattino di Salerno , l’uomo avrebbe provato ad avere contatti intimi con le ragazze, nonostante le ritrosie delle due alunne. E lo avrebbe fatto anche con la forza. Gli episodi risalgono al 2015 e al 2016 in un istituto secondario superiore.

In un primo caso, dopo aver attirato una delle due ragazze in una casa nelle sue disponibilità, l’uomo tentò di baciarla prima di costringerla a subire atti di tipo sessuale. In una seconda circostanza, l’insegnante condusse un’altra studentessa fu condotta in un’aula vuota chiedendole poi di baciarlo.

L’uomo, che non insegna più nello stesso istituto, rischia dunque il processo con le accuse di atti sessuali con minori e tentata violenza sessuale. Sulla vicenda indaga la Procura di Nocera Inferiore