Il telecronista Raffaele Auriemma e lo chef Alois Vanlangenaeke del San Pietro di Positano ci rivelano come sarà il loro Capodanno – Video

Mancano poche ore ai festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno. In tanti lo trascorreranno in casa, altri in qualche locale. Positanonews ha incontrato due volti noti ed ha chiesto loro come trascorreranno l’ultimo dell’anno. Il primo a darci qualche consiglio è lo chef Alois Vanlangenaeke dell’Hotel San Pietro di Positano, insignito con tre stelle Michelin. Per Alois questo Capodanno sarà speciale perché è da poco diventato papà. Alois trascorrerà il Capodanno a casa e, ovviamente, cucinerà ma preferendo un menù all’insegna della semplicità e leggerezza. Chiaramente non potrà mancare il tradizionale e beneaugurante cotechino con lenticchie, per poi passare ad un delizioso sautè di frutti di mare. Abbiamo poi incontrato a Sorrento, nella famosa pasticceria “Primavera”, il telecronista tifosissimo del Napoli Raffaele Auriemma, il quale ha dichiarato di preferire un menù più consistente con la presenza dello zampone e di tante altre prelibatezze. Ringraziamo entrambi per il tempo concessoci e gli auguriamo un felice 2019, sicuri di vederli spesso in costiera amalfitana e penisola sorrentina.