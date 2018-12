Suoni Divini gran connubio di Petra Magoni e Ferruccio Spinetti e il vino Fontanarosa. Arriva anche il Ministro Costa

Sorrento. Una bella serata in una delle location più belle della città del Tasso. Mario Mormone si conferma illuminato appassionato di musica con belle scelte per la sua kermesse Suoni DiVini, presso la Cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo .

Questa sera la redazione di Positanonews apprezzato un buon panino con salsiccia e broccoli, che abbiamo acquistato a soli 5 euro, davanti a un buon bicchiere di vino di Annarita Fontanarosa, un’azienda di nicchia della provincia di Benevento che è in continua crescita, apprezzata anche dal duo Musica Nuda formato da Petra Magoni e Ferruccio Spinetti: una coppia di artisti che, in quindici anni di attività concertistica in tutto il mondo, ha collezionato riconoscimenti prestigiosi come la Targa Tenco nel 2006 e Les quattro clés de Télégrama nel 2007. Al loro concerto anche il Ministro Costa, loro estimatore. “Sorrento è bellissima – dice Petra Magoni -, la trovo ben illuminata ed accogliente per il Natale, è un’emozione esibirsi qui nel contesto sacro”. Su Sanremo e le nuove tendenze ci spiega che ha anche un’etichetta “Ho una piccola etichetta e produco anche rapper e cantanti di X Factor.. Siamo contenti del percorso che abbiamo fatto apprezzato da tanti per la scelta che facciamo”. Una delle canzoni preferite è Roxanne “Ci siamo conosciuti 15 anni fa in una jam session e lo cantammo da allora stiamo insieme”. Il vino è una delle loro passioni e prima del concerto hanno fatto una scorta di un rosato e rosso Fontanarosa

Domenica alla stessa ora si esibirà il quartetto guidato da Viktoria Tolstoj, nipote dello scrittore russo Lev Tolstoj, affermatasi come interprete sia del jazz vocale europeo sia della musica pop.