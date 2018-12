Strisce blu a Piazza mercato confusione fra Piano di Sorrento e Sant’Agnello

Riceviamo e pubblichiamo . Cari lettori, invito alla vostra attenzione con la speranza che ci sia qualcuno che sappia darmi delucidazioni su ciò che mi accingo a scrivere

La società ,S.I.S.che tutti conoscono, gestore delle strisce blu in Piano di Sorrento omette di indicare , vicino le segnaletiche verticale, il comune di appartenenza? Esempio banale: acquisto un ticket vicino il supermercato Conad per poi sostare nel parcheggio di piazza della Repubblica (dove mettono le giostre durante il periodo di festa padronale) per poi essere verbalizzato poiché suddetto ticket appartiene ad un altro comune. Ci sono molti cittadini che sono all’oscuro di ciò soprattutto i non residenti. Ritengo che bisogna fare maggior chiarezza al riguardo, per evitare spiacevoli situazioni. Tutto ciò accompagnato dalla scarsa esaustività riguardo le informazioni delle tariffe .Come se non bastasse le macchinette, non forniscono resto, trattenendosi dal cittadino ogni qual volta egli inserisca 1€( nel 90% dei casi), la macchinetta tratterrà 0,25 centesimi…. e di 25 centesimi alla volta, alla fine del mese equivarrà ad un vero e proprio stipendio lavorativo.(E’ un po vergognoso ma si vive bene…)