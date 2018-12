Stanotte in vista dei “botti” di Capodanno serve assolutamente il buonsenso

I cosiddetti “botti di Capodanno” sono un’usanza che è dura a morire, purtroppo o per fortuna, a seconda dei punti di vista di chi spara i fuochi per passione o per semplice gioco e divertimento al fine di accogliere l’anno nuovo, o di chi, al contrario, non è per niente accondiscendente a questa maniera di festeggiare e che si batte a difesa degli animali, delle cose e delle persone. Tuttavia sappiamo benissimo, sottolineando di non voler fare la morale a nessuno, perchè chi di noi non ha mai sparato fuochi d’artificio di qualunque genere (rivolgendosi soprattutto al pubblico maschile), che possono risultare essere altamente pericolosi innanzitutto nei confronti di se stessi, dove la probabilità di farsi male non è tra le più basse in assoluto, ed anche nei confronti degli altri: di cose, persone, animali, ecc… Soprattutto nei confronti degli animali poi sappiamo benissimo che questi botti possono essere ancora più pericolosi, in quanto non li concepiscono e sono terribilmente spaventati da essi. La raccomandazione, dunque, è soprattutto per i nostri amici a quattro zampe che rischiano di rimanerci secchi nel caso qualcosa andasse storto. Quest’articolo, tuttavia, non vuole essere altro che un monito e un appello al massimo senso di responsabilità e di buonsenso che tutti noi sicuramente abbiamo, nel più profondo, perchè è nella natura umana avere queste due caratteristiche anche se non sempre, purtroppo, escono a galla. Di conseguenza c’è la necessità, soprattutto questa notte, di far uscire quello che di più profondo abbiamo nell’animo umano: il buonsenso, appunto. Queste parole, sottolineo, non devono essere soggette a fraintendimento, chiunque può esplicare la propria passione, non siamo qui di certo a togliervi una passione e ad imporvi di non “sparare”, ma ci appelliamo semplicemente alla capacità di tutti di comprendere a pieno quanto siano rischiosi e, pertanto, ci auguriamo che non ci verifichino situazioni spiacevoli, come avvenuto già negli anni precedenti e come solitamente avviene. Un invito, molto esplicito, ad usare il cervello nel spararli scegliendo i posti più opportuni come i luoghi isolati: lontani da cose, persone e animali e soprattutto a non lanciarli dal balcone e a non spararli in strada assolutamente, perchè non si sa mai che possa passare qualcuno, in auto o a piedi, senza accorgersene. La prudenza deve essere ai massimi livelli; il divertimento non lo si può negare, ma c’è una bella differenza tra sano divertimento e divertimento malsano.