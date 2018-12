Sport: Prima vittoria esterna per l’Atletico Sorrento a Marano con tripletta di Gallifuoco

Dopo una settimana travagliata (causata dagli incresciosi episodi verificatisi domenica scorsa a Barra durante la partita con lo Sporting Campania) durante la quale il presidente dell’Atletico Sorrento Antonino Schisano aveva dapprima annunciato il ritiro dal campionato della squadra per poi ritornare indietro in seguito ai numerosissimi attestati di stima ricevuti la squadra rossonera ha ottenuto la prima vittoria esterna di questo campionato battendo per 3-1 in rimonta il Marano grazie alla tripletta messa a segno dal proprio bomber Maurizio Gallifuoco.

Mister Barba ha riproposta la consueta formazione di partenza con la sola eccezione dell’esordiente Ciro Vacca (il cui ingaggio era stato perfezionato giusto alla vigilia del match) in sostituzione di Varriale. La squadra ha dimostrato di essere fin dall’inizio più che mai motivata a conquistare i tre punti per risalire da una posizione di classifica che non riflette il vero valore della squadra e per vendicare l’ingiustizia patita domenica scorsa. Forse, proprio a causa di questa eccessiva carica emotiva nella prima fase dell’incontro gli attaccanti rossoneri hanno fallito alcune facili occasioni da rete, finendo addirittura per ritrovarsi in svantaggio in seguito alla rete messa a segno da Langella al 30’. Una rete che si è rivelata un vero e proprio ellettroshock per i rossoneri che sono riusciti immediatamente a ristabilire il risultato di parità, grazie alla solita combinazione che prevede l’assist di Salzano per bomber Gallifuoco. In avvio di ripresa era ancora Gallifuoco a realizzare la rete del vantaggio rossonero. Al 60’ lo stesso Gallifuoco metteva a sicuro il risultato trasformando un calcio di rigore dopo di che i rossoneri riuscivano abbastanza agevolmente a mantenere quanto più lontano possibile il pallone dalla porta difesa da De Martino portando a casa meritatamente la prima vittoria esterna di questo campionato.