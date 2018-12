Sport: Stasera Atalanta – Napoli, un inzio settimana calcistico di fuoco

Stasera in TV, Serie A.

Davvero di elevatissimo livello lo spettacolo fino a questo momento offerto dalla 14a giornata di Serie A che però non ha ancora detto l’ultima parola. Già, perché questa sera andrà di scena l’atto conclusivo di questo turno. La location sarà quella dello stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo, dove arriverà il Napoli di Carlo Ancelotti.

Si tratta di una gara fondamentale per gli azzurri, che hanno l’obiettivo dichiarato di lasciare inalterato il distacco dalla Juventus e di allungare sull’Inter, ieri fermato sull’1-1 in casa della Roma. Non sarà per niente facile, però, superare questa Atalanta, che pare aver ritrovato la forma ideale dopo un avvio disastroso, al netto dell’ultimo KO contro l’Empoli.

E’ una gara che promette davvero fuoco e fiamme e che è interessante anche per la cornice di pubblico. Tradizionalmente i rapporti tra le tifoserie non sono buoni, per usare un eufemismo. Carlo Ancelotti, a tal proposito, ha già detto più volte che chiederà di fermare la gara in caso di cori di discriminazione territoriale. Anche da questo punto di vista, lo spettacolo sarà di primo ordine.