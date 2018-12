Sport e solidarietà: ad Amalfi sabato 15 la quarta edizione del Rupert’s Trail

Si svolgerà sabato 15 dicembre ad Amalfi la quarta edizione del Rupert’s Trail, la manifestazione sportiva nata in ricordo di Rupert Scarfe, scomparso a causa di un male incurabile.

Rupert era una guida turistica e percorreva da decenni la Valle delle Ferriere, i vicoli e le stradine di Amalfi per far rivivere ai turisti la storia della nostra cittadina e mostrarne le bellezze nascoste.

Quest’anno il Rupert’s Trail, che chiude il Circuito Trail Campania 2018, si svolgerà in serata e non di mattina come di consueto. La gara è aperta ad atleti professionisti e non, per una giornata di sport, di divertimento, di aggregazione e di raccolta fondi. Il ricavato delle iscrizioni al Rupert’s Trail sarà infatti devoluto a Fondazione Umberto Veronesi a sostegno della ricerca scientifica sui tumori pediatrici.

Altra novità di quest’anno è che il Trail sarà un percorso all’80% urbano: si snoderà infatti tra i vicoli di Amalfi e le sue frazioni, per il borgo di Pontone e nella splendida Atrani. Sarà un sali e scendi tra scale, passaggi nascosti, ruderi e chiese, con un arrivo da brividi: la scala monumentale del Duomo di Amalfi. In totale il percorso è di circa 12 Km con un dislivello di 900 mt.

Dopo la gara ci sarà un premio speciale quale riconoscimento fair play intitolato ad Aureliano Aceto, uomo, marito, padre, figlio e sportivo che era esempio di lealtà, di spirito di sacrificio e un coraggioso combattente.

Quest’anno il Rupert’s Trail non è solo sport e solidarietà ma anche formazione e informazione. Sempre nella giornata di sabato 15, agli Antichi Arsenali della Repubblica, ad Amalfi, si terranno i seguenti seminari aperti al pubblico e gratuiti:

Ore 10:30: Fulvio Chiocchetti, patron della N&W Curve, produttrice degli innovativi bastoncini da walking e running curvi, ci presenta la storia dell’elaborazione e lo sviluppo dell’idea innovativa, con spiegazioni e tecniche di utilizzo e prova materiali.

Ore 11:30: Vittorio Garaventa, coach del Team Tornado, introdurrà i seguenti temi: preparazione atletica produttiva concetti di carico progressivo ed ipercompensazione); l’importanza della multidisciplinarietà nel running; la tecnica di corsa efficace.

Ore 12:30: Giuseppe Morelli Responsabile Noene Italia: Presentazione del prodotto Noene con compatibilità nelle scarpe da Trail Running.

Ore 15:00: Fulvio Chiocchetti, patron della N&W Curve, produttrice degli innovativi bastoncini da walking e running curvi, ci presenta la storia dell’elaborazione e lo sviluppo dell’idea innovativa, con spiegazioni e tecniche di utilizzo e prova materiali.

Gli atleti in gara potranno ricevere i pettorali dalle 10:00 -13:00 e dalle 15:00 –16:30. La partenza è alle 17.00 da Piazza Municipio mentre alle 18.30 è previsto l’arrivo dei primi atleti. Al termine della gara sarà festa grande, con premiazione dei campioni del Trail Campania e un pasta party.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la pagine Facebook Rupert’s Trail – ASD Amalfi Coast Sport.

