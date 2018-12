Sport: D’Alterio e Giordano nuovi rossoneri. Benvenuti a Sorrento!

Il difensore Salvatore D’Alterio ed il portiere Daniele Giordano sono nuovi calciatori rossoneri. Primi due rinforzi di esperienza per la rosa a disposizione di mister Guarracino.

Sasà D’Alterio, difensore centrale napoletano proveniente dal Taranto, apporta carisma ed esperienza al reparto arretrato e all’interno spogliatoio, dall’alto di una carriera trascorsa sempre in

piazze importanti ed ambiziose. Vanta presenze in A ed in B con il Messina, oltre a centinaia di gare in C con le maglie di Casertana, Salernitana, Pescara, Martina, Portogruaro, Foggia, Taranto. Nella scorsa stagione ha guidato la retroguardia della Cavese in serie D (27 presenze, 1 gol), poi ripeescato in C. “Non vedo l’ora di dare il mio contributo alla causa rossonera – le prime parole in Costiera del difensore -, mettendo alle spalle la prima parte di stagione trascorsa a Taranto. Sono orgoglioso di indossare questa maglia e sono convinto che con spirito di sacrificio ed il lavoro riusciremo a tirarci fuori dalla posizione di classifica poco invidiabile in cui ci ritroviamo”.

Daniele Giordano, portiere classe ’91, proviene dal Matera in serie C. Alle spalle esperienze in C con Perugia, Melfi ed Ischia mentre nella passata stagione ha difeso i pali del Gragnano in D.

“Alla chiamata del Sorrento non ho esitato un secondo ad accettare la proposta – commenta il neo portiere rossonero -, una piazza che ha fatto la storia del calcio in Campania e che certamente merita anche altri palcoscenici. Con grande umiltà e determinazione farò il massimo per ripagare la fiducia accordatami”.