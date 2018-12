Sport: ASD SORRENTO 1945 – Michael Scarf è il nuovo laterale sinistro Rossonero

Michael Scarf, laterale sinistro classe 1999, è un nuovo calciatore del Sorrento. Il giovane ghanese proviene da un avvio di stagione tra le fila dell’Avellino, l’anno scorso con la Primavera del Napoli ha disputato 26 presenze in campionato e 6 presenze (con 1 gol) in Youth League.

Con la chiusura della fase invernale dei trasferimenti tra società dilettanti, il Sorrento 1945 ringrazia ed augura le migliori fortune agli ormai ex calciatori rossoneri Cifani, Di Ruocco, Liberato Russo, Costantino, Di Gregorio, Raimondi, Leone, Qehajaj.