Sorrento: vicenda stupro con la droga del sesso, continua l’inchiesta sul 52enne di Meta

Sorrento. L’inchiesta sul presunto stupro avvenuto nel ristorante “I Giardini di Tasso” nella notte del 12 novembre 2016 si allarga. Perché sotto la luce dei riflettori della Procura di Torre Annunziata finisce anche il sistema di approvvigionamento della droga che ha visto protagonisti, stando alle accuse, il titolare del locale Mario Pepe – il cinquantaduenne di Meta – e la complice Chiara Esposito, 23 anni di Sorrento. Entrambi risultano indagati per violenza sessuale aggravata dalla somministrazione di Ghb nei confronti di Laura (nome di fantasia per tutelare la privacy), giovane della penisola sorrentina vittima degli abusi. La traccia su cui lavorano gli investigatori conduce a Torre Annunziata.

Caccia ai pusher

Premessa doverosa: la polizia del commissariato di Sorrento, coordinata dal sostituto procuratore titolare del fascicolo Emilio Prisco, risulta già essere in possesso di numerosi elementi che riguardano l’acquisto di sostanze stupefacenti. Tant’è che Pepe è accusato di cinque episodi di cessione di droga. Non solo la cosiddetta “droga dello stupro”, ma anche cocaina e marijuana. Secondo le ipotesi degli inquirenti, la “roba” che Pepe acquistava abbastanza spesso per trascorrere notti brave nel suo locale assieme ad amici e giovani consumatori di Sorrento proveniva da Torre Annunziata. C’era una sorta di mediatore, con uno spacciatore che faceva arrivare attraverso i suoi canali i “carichi” scelti dal titolare del locale di via Pietà. Le ordinazioni venivano fatte al telefono, anche con messaggi. Non è escluso che la droga dello stupro usata per stordire Laura possa condurre allo stesso rivenditore. Anche se il Ghb è contenuto in alcuni farmaci, tipo l’Alcover, acquistabile soltanto se muniti di prescrizione medica.

Le accuse

Insomma, l’inchiesta procede anche su questo binario. Quello della droga. E proprio mentre si attendono riscontri sulle istanze rivolte al Riesame da parte dei difensori di Pepe ed Esposito (gli avvocati sono Giuseppe Esposito e Danilo Di Maio per il ristoratore, mentre la ragazza è seguita dal legale Francesco Cappiello). Nell’ordinanza di custodia cautelare emessa a carico dei due indagati, sono contenuti particolari scabrosi ma comunque ritenuti cruciali per lo sviluppo delle indagini che riguardano la cessione di stupefacenti. Non è affatto escluso che possano esserci evoluzioni importanti nel corso dei prossimi mesi sempre per ciò che concerne il traffico di cocaina. Senza dimenticare un altro aspetto a dir poco inquietante: ci sono ulteriori vittime? Quesito finora senza risposta ma che di fatto è lecito porsi alla luce delle dichiarazioni fornite dalla vittima in sede di indagini. Pepe ed Esposito, a detta della vittima, si accusarono l’un l’altro e fecero menzione di «un’altra ragazza».