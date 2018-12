Sorrento. Verde pubblico e rifiuti, deliberato finanziamento della Città Metropolitana di Napoli Grazie al contributo, sarà riqualificata la Pineta Le Tore

Circa 205mila euro per interventi di ripiantumazione, 49mila e 400 euro per dotazioni e tecnologia dei centri di raccolta, ed oltre 52mila euro per l’acquisto di spazzatrici, attrezzature ed automezzi finalizzati allo sviluppo e all’incremento della raccolta differenziata.

Sono gli importi relativi al trasferimento di risorse in conto capitale al Comune di Sorrento da parte della Città Metropolitana di Napoli.

“In particolare, la rimpiantumanzione ci permetterà di realizzare il progetto di riqualificazione della pineta Le Tore, pesantemente colpita prima da un incendio, la scorsa estate, e poi dal recente maltempo – spiega il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo – Importante anche l’opportunità di dotarsi di spazzatrici, che contribuiranno al lavoro di pulizia del nostro centro storico, meta di turisti e visitatori”.