Sorrento. Un pezzo di storia che va via, ci lascia la guida turistica “Napoleone”

Sorrento. Il Natale per i sorrentini è stato più triste perché, proprio il giorno della Vigilia, si è spento il sorriso di una personaggio storico della città (anche se originario di Scafati), in qualche maniera un simbolo dell’ospitalità di Sorrento. Un personaggio che con i suoi abiti colorati e con la sua generosità, disponibilità e simpatia rendeva Sorrento ancora più bella. Stiamo parlando di “Napoleone”, così lo conoscevano tutti anche se il suo nome era Eduardo Frusciante, una storica guida turistica che negli anni ha accompagnato tantissimi turisti alla scoperta non solo di Sorrento ma soprattutto delle città d’arte Pompei, Oplonti ed Ercolano, lui che tanto amava gli scavi archeologici e tanto li sapeva descrivere miscelando sapientemente storia e aneddoti divertenti, curiosità e tradizioni.