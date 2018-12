Sorrento, Teresa De Angelis “Nessun incontro con Mariano Ponticorvo”. Ancora incognita Mario Gargiulo

Sorrento. Nessun incontro di Teresa De Angelis con il Ponte di Mariano Ponticorvo ieri sera a informarci è la stessa Maria Teresa De Angelis “Non mi sono incontrato con Ponticorvo, ne ho concordato nulla. Aspetto le decisioni del sindaco” . Mariano Ponticorvo de “Il Ponte” è il referente de il raggruppamento politico di cui fa parte Mario Gargiulo, ex assessore defenstrato dal sindaco Giuseppe Cuomo. Dunque ancora in stallo la situazione, con l’incognita Mario Gargiulo. Anche su Mario Gargiulo decine di articoli su vari giornali ma lui già ha detto a Positanonews come stanno le cose “Si parla tanto in questi giorni , ma l’unica cosa certa è che ci sono delle consultazioni del gruppo , col quale siamo compatti , col sindaco”. E il sindaco Giuseppe Cuomo? Del famoso rimpastone della Giunta sono rimaste solo le voci e le indiscrezioni, un rimescolamento delle carte in vista del futuro successore visto che non potrà ricandidarsi.