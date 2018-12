Sorrento stupro con la droga del sesso, ricorso al Riesame

Sorrento E’ in carcere dallo scorso 4 dicembre perché accusato di aver narcotizzato e violentato una ragazza assieme a una complice. Ma, affiancato dai propri legali, intende difendersi e lasciare Poggioreale. Il ristoratore Mario Pepe, il cinquantaquattrenne residente a Meta e titolare del locale “I Giardini di Tasso” di via Pietà, fa ricorso al Riesame. L’udienza si è celebrata alcuni giorni fa e i magistrati si sono riservati la decisione che potrebbe arrivare nel corso dei prossimi giorni. Assieme alla ventiduenne Chiara Esposito, l’uomo è finito al centro dell’inchiesta coordinata dalla Procura di Torre Annunziata e portata avanti dagli agenti del commissariato di polizia di Sorrento.

Pepe, nel corso dell’interrogatorio di garanzia, inizialmente ha scelto il silenzio. Difeso dagli avvocati Giuseppe Esposito e Danilo Di Maio, il cinquantaseienne ha optato per il ricorso al Riesame. L’uomo spera evidentemente in un’attenuazione della misura cautelare, magari gli arresti domiciliari. Pepe, assieme ad Esposito, è iscritto nel registro degli indagati per violenza sessuale aggravata e cessione di sostanza stupefacente, quella utilizzata per drogare la vittima. E’ comunque per Pepe che le accuse sono più gravi visto che gli viene contestata un’abituale propensione alla presunta vendita di droga. Ci sono cinque episodi in particolare che secondo le ipotesi formulate dal sostituto procuratore Emilio Prisco rientrano nel vasto campo della contestazione di spaccio. Questo aspetto dell’inchiesta è secondario, ma ottiene comunque largo spazio alle attività investigative della polizia giudiziaria. Fondamentali le intercettazioni telefoniche e delle chat riconducibili alle utenze di Pepe che si interfacciava spesso con uno spacciatore di Torre Annunziata. Per avere conferma del giro di droga anche all’interno del locale, la polizia giudiziaria in diverse occasioni ha fermato clienti e amici del ristoratore, che talvolta sono stati trovati in possesso di piccole quantità di sostanza stupefacente.

Stando alla denuncia presentata dalla vittima, Pepe ed Esposito le somministrarono la cosiddetta “droga dello stupro”, il Ghb, sciogliendo la sostanza all’interno di un bicchiere di Vino. Le presunte violenze sono state commesse nella notte del 12 novembre 2016 proprio nel locale di via Pietà. Il Ghb, come hanno evidenziato altri casi accaduti in Italia di recente, può essere recuperato abbastanza agevolmente acquistando un farmaco. Si chiama Alcover. Per prenderlo è necessaria una prescrizione medica. Il prodotto viene impiegato per curare gli alcolisti. E’ proprio un perito a evidenziarlo al giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata Emma Aufieri nella sua relazione inserita nell’ordinanza d’arresto per Pepe ed Esposito. Ma c’è un altro scenario da valutare e la polizia del commissariato di Sorrento, come in passato per l’inchiesta di Meta, non lo esclude a priori. E’ possibile che Pepe o qualche suo conoscente abbia acquistato il prodotto navigando su internet? La risposta definitiva non c’è, seppur la commercializzazione della droga dello stupro viene portata avanti sul “dark web”. E’ la parte oscura della rete, raggiungibile soltanto attraverso specifiche configurazioni dei software., Salvatore Dare Metropolis