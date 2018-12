Sorrento straordinario concerto con Sapragna e Servillo

SORRENTO. Da non perdere questo concerto per gli amanti del genere . Canti sacri della tradizione popolare, rielaborati da Ambrogio Sparagna, conservandone lo spirito originario con cui queste antiche preghiere cantate furono composte, ed affidati all’interpretazione originale di Peppe Servillo. Sono i protagonisti della serata di beneficenza organizzata da Rotary Club Sorrento, presieduto da Pino De Simone, in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Sorrento, che si svolgerà venerdì 21 dicembre, alle ore 20, al Teatro Comunale Tasso.

Lo spettacolo sarà preceduto dall’esibizione della Sorrento Modern Orchestra del liceo musicale “Francesco Grandi” di Sorrento. Le prevendite dei biglietti (intero 20 euro, ridotto 5 euro, per gli studenti della penisola sorrentina) sono attive presso i seguenti punti: Farmacia Elifani a Meta, Farmacia Palagiano a Sant’Agnello, Il Modulo e Piscopo Jewels a Sorrento.

“Come ogni anno si rinnova l’appuntamento con la musica e la solidarietà – commenta il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo -. Sarà l’occasione per calarsi nello spirito del Natale, sulle note di antiche canzoni popolari, che sono vere e proprie preghiere. Piccole perle musicali, esaltate dall’interpretazione di due artisti come Servillo e Sparagna, accompagnati da una formazione di grandi musicisti”.

Il concerto rientra nel cartellone di appuntamenti di Sorrento Incontra, la rassegna dedicata alla musica, alla danza e allo spettacolo promossa – nell’ambito del festival M’Illumino d’Inverno – dal Comune di Sorrento, in collaborazione con la Fondazione Sorrento e la Federalberghi Penisola Sorrentina, ed organizzata da Arealive e Cdrl con la direzione artistica del regista e coreografo, Mvula Sungani, ed il coordinamento del dirigente del Settore Cultura del Comune di Sorrento, Antonino Giammarino.