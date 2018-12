Sorrento. Si rinnova la magia del Presepe Vivente a Casarlano. Tutte le date e gli orari

Sorrento. Oggi primo appuntamento con il Presepe Vivente di Casarlano, giunto alla sua Xi edizione. L’evento è molto atteso ed i preparativi cominciano subito dopo l’estate per far sì che ogni particolare sia curato ed il risultato finale bello come sempre. Ogni anno il Presepe Vivente attira tantissimi visitatori dalla Penisola Sorrentina e non solo, infatti sono sempre in molti i turisti che trovandosi a Sorrento per le vacanze natalizie decidono di visitare quella che oramai viene definita la “Betlemme di Sorrento. Il percorso si snoda intorno all’antica chiesa e permette di ammirare anche l’antico convento dei padri domenicani e la “terra santa” che si trova al di sotto della chiesa, oltre a vigneti, uliveti ed agrumeti. Il cuore del presepe è nel piazzale interno del complesso parrocchiale, ma tantissime scene vengono ricreate anche negli spazi contigui. Nella realizzazione sono coinvolti i maestri di pergolato che allestiscono le parti in legno, i maestri muratori che si dedicano alle opere in tufo e gli addetti alla creazione di soffitti in tegole e tutti gli altri allestimenti necessari. A rendere vivo il presepe sono circa trecento figuranti che fanno rivivere gli antichi mestieri e le tradizioni oramai perse.

Il Presepe è visitabile il 26, 28, 29 e 30 dicembre e l’1, 2, 4, 5, 6, 12 e 13 gennaio dalle ore 18.00 alle 20.00.

Per i visitatori è disponibile un servizio navetta gratuito dalle ore 17.30 alle 20.30 dal Parcheggio Terminal e Parcheggio Correale.

Per info e contatti: 3396495740 – 3348591659