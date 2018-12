Sorrento: In scena “That’s Napoli” live show

Oggi, 28 dicembre, alle ore 20.30, presso il Teatro Comunale Tasso, con ingresso libero, andrà in scena “That’s Napoli Live Show”, uno spettacolo musicale scritto e diretto da Carlo Morelli.

Un viaggio dalla canzone classica napoletana al soul partenopeo, dalle nuances delle villanelle napoletane al blues mediterraneo. Gli arrangiamenti esaltano e colorano il programma musicale di moderne sonorità pop e soul, presentando rielaborazioni di brani intramontabili, come Tammurriata nera, Luna rossa, Tu vuò fa’ l’americano, pietre miliari della musica partenopea fuse con gli intramontabili White Christmas, Jingle bells, All I want for Chritmas is you, Imagine.

Una rappresentazione che parla di Napoli non solo attraverso le note dei classici autori della tradizione, ma anche utilizzando la gestualità coreografica.

Un exploit musicale capace di affascinare il pubblico di tutte le età, dai bambini alle persone di una certa età, che insieme potranno scoprire il fascino di una città che ha insegnato la sua musica nelle corti di tutta Europa.

Grande protagonista è il Coro della Città di Napoli, fondato e diretto dal maestro Morelli: 22 giovani cantanti, divisi su 4 corde, soprano, mezzosoprano, tenore e basso. Ragazzi e ragazze di spiccate personalità, musicisti diplomati nei conservatori, voci estremamente diverse l’una dall’altra, unite da un unico scopo: diffondere buonumore, energia e positività attraverso la musica.