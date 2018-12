Sorrento. In questa settimana in cui le mareggiate hanno rigurgitato dalle nostre spiagge ogni tipo di rifiuti, la task force messa in campo dall’Assessorato all’ambiente del comune di Sorrento, ha ripulito la spiaggia di Marina Piccola e oggi quella di Puolo da numerosi materiali plastici. L’attenzione verso tutte le spiagge continuerà in modo costante e senza sosta per tutto l’inverno. Qui sotto alcune foto oltre dei materiali raccolti del prima e del dopo all’intervento svolto. “Continuiamo a credere in modo fermo e deciso, che tutti questi piccoli gesti e attenzioni sono alla base di un cambiamento che abbiamo messo in piedi negli ultimi anni. Una sorta di rivoluzione silenziosa e pacifica in grado di portare i suoi frutti nel futuro in modo duraturo, coerente e deciso. Tutto questo con una sola matrice: l’amore verso la nostra città e il mare!” – afferma l’amministrazione di Sorrento.

