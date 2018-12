Sorrento: Il rimpasto della giunta sarà cosa fatta per l’inizio di gennaio

Il Sindaco Cuomo è pronto ad azzerare l’esecutivo comunale e successivamente a consultare con i gruppi consiliari di maggioranza per far si che la nuova giunta sia ponta per i primi del nuovo anno.

Il motivo di quest’accelerata è chiaro: le recenti dimissioni presentate dall’ormai ex assessore con delega al bilancio Franco Parlato obbligano di fatto il primo cittadino di Sorrento a muoversi per ricomporre il puzzle della sua squadra di governo. Sono rimasti in tre, al momento, gli assessori a disposizione. Innanzitutto il vicesindaco Maria Teresa De Angelis, poi Massimo Coppola e Rachele Palomba. Le due quote rosa, secondo alcune indiscrezioni, potrebbero non essere riconfermate.