Sorrento . C’è tanto rammarico per l’ennesima occasione sprecata. Oramai non è più una novità: Sorrento che parte bene, va in vantaggio ma non riesce a condurre in porto la vittoria. Paura, mancanza di personalità, errori troppo evidenti per non destare preoccupazione nell’ambiente rossonero. I tifosi sorrentini, fino ad oggi sempre dalla parte degli uomini di mister Guarracino, hanno voluto un confronto con la squadra al triplice fischio finale. Tutto naturalmente con la massima serenità, ma parole forti che si spera siano da sprone ai giovani rossoneri, attesi da un dicembre tutt’altro che semplice. ” Domenica prossima si va a far visita alla capolista. La serie D è dura, ma con l’aiuto di tutti si può uscire da questo momento no, che ormai dura da troppo tempo.”