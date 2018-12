Abbiamo appreso dal web di un importante iniziativa promossa dall’Enpa Penisola Sorrentina in collaborazione con il Consigliere Comunale Luigi Di Prisco di Sorrento sempre attento alle tematiche ambientali e agli animali. Pertanto abbiamo ritenuto opportuno evidenziare il messaggio che ha pubblicato ieri il consigliere comunale Luigi Di Prisco

“Carissimi amici con immenso piacere a titolo meramente personale quest’anno nel mio piccolo ho dato tutto il mio sostegno possibile affinché fosse realizzato il calendario 2019 dell’Enpa penisola sorrentina a favore dei nostri amici animali. Reputo essenziale sostenere queste organizzazioni no profilo che danno un valido aiuto alle amministrazioni comunali locali per la gestione di numerose attività legate agli animali di strada tra cui anche le sterilizzazioni, affinché le colonie sia feline e non, siano sotto controllo nel rispetto sia della tutela degli animali nonché sotto il profilo igienico e sanitario pubblico. Invito tutti coloro che vogliono sostenere queste iniziative svolte dell’Enpa a recarsi presso lo stand realizzato nei fine settimana nei pressi della cattedrale di Sorrento sul corso Italia dalle ore 17 alle 20 dove poter dare il proprio contributo per dare impulso a dette attività. In tale occasione saranno presenti anche i calendari.

– Luigi Di Prisco – Consigliere Comunale di Sorrento”