Sorrento. Project financing, rigettate due proposte per la mobilità sostenibile

La giunta comunale di Sorrento, nella seduta di oggi, ha rigettato su richiesta del sindaco, Giuseppe Cuomo, due proposte di project financing avanzate da altrettante imprese relative alle opere di mobilità sostenibile.

Per entrambe, che portano la firma della società Co.Mare e della ditta SCE Project,la motivazione del provvedimento riguarda “la non coerenza dal punto di vista normativo alla procedura individuata dal Comune di Sorrento per la realizzazione dell’intervento”.

“Ancora una volta, confermiamo la convinzione che le opere debbano essere realizzata attraverso un bando aperto – commenta il sindaco Cuomo – Solo in questo modo potremo assicurare la massima trasparenza all’operazione e il perseguimento dell’interesse pubblico”.