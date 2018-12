Sorrento, project financing: accordo con Aponte, Federalberghi dice sì

Sorrento. Ci sarebbe già il sì di Federalberghi per quanto riguarda l’accordo con Gianluigi Aponte circa il project financing. Un accordo milionario che potrebbe concretizzarsi a breve: un patto da circa 40 milioni di euro per far sì che possano essere realizzate le opere di project Financing tanto attese, ovvero percorso pedonale meccanizzato e centro fieristico (con stadio annesso). Entrambe le parti, quindi, pare ormai quasi certo che dovrebbero fondare una società con capitale sociale di almeno 4-5 milioni di euro e poi si concretizzerà il tutto.

La volontà di Aponte, numero uno MSC, si era già palesata negli scorsi mesi, ovvero quella di dare una mano concreta al Comune di Sorrento. Si era parlato nei dettagli del nuovo Campo Italia, un campo di ultima generazione con prato all’inglese: un’operazione, che già ha ottenuto il parere informale della Soprintendenza ed incassato l’intesa tra Comune e Fondazione Sorrento, e che costerebbe secondo le stime 25 milioni di euro. L’armatore Aponte e l’ente comunale, hanno tra le mani un progetto dello studio Zoppini realizzato in collaborazione della Gensler Sport di Londra. 16, invece, i milioni previsti per la realizzazione del percorso meccanizzato che collegherebbe porto, Marina Piccola, e parcheggio Achille Lauro.

Stando a quanto riporta Metropolis, il sì ci sarebbe stato nella giornata di ieri. Ora si attende di concretizzare il tutto.