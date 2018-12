Sorrento: Premio Valeria Solesin per la tesi di laurea di Michela de Rosa

Michela De Rosa, laureata in Giurisprudenza dell’Università di Siena, ha ricevuto presso la sede di Google a Milano il premio in ricordo di Valeria Solesin, la ricercatrice italiana presso la Sorbona di Parigi scomparsa il 13 novembre 2015 durante gli attacchi terroristici che portarono alla strage del teatro Bataclan della capitale francese, per la sua tesi sull’occupazione femminile, considerata tra le migliori Tesi di Laurea Magistrale inerenti “Il talento femminile come fattore determinante per lo sviluppo dell’economia, dell’etica e della meritocrazia nel nostro Paese”.

Il premio è stato consegnato alla presenza dei familiari di Valeria Solesin.

Michela De Rosa, nata e cresciuta a Sorrento, prima di trasferirsi a Siena dove ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso la locale università, ha frequentato il liceo scientifico “Gaetano Salvemini”.

La tesi di laurea della studentessa di Sorrento, già premiata nel 2017 nell’ambito del concorso “Analisi e contrasto degli stereotipi di genere” e pubblicata nella Collana dei Quaderni della Commissione regionale Pari opportunità dalla Regione Toscana, si occupa del tema del tasso di occupazione femminile e della conciliazione tra tempi di vita e lavoro e si intitola “Diritto del lavoro: a misura d’uomo, di donna o dell’economia? La conciliazione tra tempi di vita e di lavoro”.

Un traguardo verametne importante non solo per l’ormai avvocato De Rosa, ma anche per noi della Penisola, onorati di tali riconoscimenti dati ai nostri compaesani.

Complimenti e in bocca al lupo dallo staff di Positanonews.