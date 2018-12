Sorrento. Parte a mezzanotte la nuova avventura della Caccia al Tesoro con oltre mille partecipanti

Sorrento. A mezzanotte, come la tradizione vuole, inizia la nuova avventura della Caccia al Tesoro, un appuntamento oramai imperdibile e che quest’anno vedrà la partecipazione di sette squadre per un totale di ben 1.036 concorrenti. I partecipanti dovranno cimentarsi nella risoluzione di difficili enigmi studiati appositamente dal Comitato organizzatore. Quest’anno il titolo scelto per la manifestazione è “Una caccia storica” e porterà i concorrenti alla riscoperta delle vecchie tradizioni, dei mestieri del passato, degli usi e costumi della penisola sorrentina nell’ultimo secolo. Un gioco, quindi, ma anche un modo per riscoprire il passato e tramandarlo. Le sette squadre che si contendono la vittoria sono: Corsari Neri, N3w Team, Hic sunt Leones, Sfaccimmielli, Skuato boys, Membri e Bastardi senza gloria, quest’ultimi i detentori del Forziere per l’edizione 2017, strappato ai Membri, vincitori di sei edizioni. La prima fase della Caccia al Tesoro si è svolta domenica scorsa, una sorta di anticipazione con una sfilata per le strade cittadine nella quale i partecipanti hanno dovuto rappresentare i vecchi mestieri. E dalla mezzanotte di oggi prende il via ufficialmente l’edizione 2018 della Caccia al Tesoro che terminerà la sera del 27 dicembre. La premiazione dei vincitori è prevista per il prossimo 5 gennaio presso il Fauno notte club. Non resta che augurare buon divertimento a tutti.