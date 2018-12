I consigli di Positanonews per gli eventi in Penisola Sorrentina Amalfitana di questo fine settimana, tutti da non perdere.

A Minori si tiene l’unica processione dedicata a Santa Lucia in tutta la Penisola Sorrentina Amalfitana, questa cerimonia religiosa è speciale anche perchè Sant’Agnello esce in processione insieme a Santa Lucia.

Falò e Festa per Santa Lucia a Sorrento, Mortora ,Meta e Corbara. Convegno della Diocesi Sorrento Stabia sui 200 anni dalla cancellazione dei Vescovi di Capri e Vico con la bolla “de utiliori”. Convegno del centro Studi Amalfitani sui rapporti con la Calabria. Mercatini di natale e concerti , come quello con l’antico organo della chiesa dell’Annunziata di Piano. Sabato tutti in terza classe , concerto in Piazza Cota. Tante mostre di presepi , da Villa Fiorentino a Villa Fondi, a quelli privati, ma visitabili, del Nostromo in via casa Iaccarino e a Mortora da Tonino Morvillo . Ma quelli che mi hanno stupito sono in villa Fondi, “Il presepe del Professore”ove ragazzi delle scuole elementari di Meta e di Piano ha esposto centinaia di lavori di grande fantasia, per materiale e rappresentazione, la protezione civile come re magi, pensate, il ponte Morandi ed altri fatti di cronaca hanno ispirato la natività. Agli amanti del passeggiare segnaliamo escursione d’autore a Capri , domenica 16 dic, sulle tracce di Norman Douglas, organizzata da Vincenzo Astarita grande conoscitore.

Per gli acquisti, invece, consigliamo di farli in zona, nel proprio paese, nella propria frazione, se non vogliamo la scomparsa di un mondo microeconomico, vitale per il territorio. Sono tante le telefonate in redazione che ci chiedono come mai a Sant’Agnello non c’è più una banca, l’unico giornalaio è chiuso e il fioraio al cimitero non c’è più.